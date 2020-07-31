Общество

Субботник у мемориала железнодорожникам в Великих Луках провели единороссы

В преддверии Дня железнодорожника активисты великолукского местного отделения «Единой России» организовали уборку территории у памятного знака погибшим железнодорожникам – жертвам фашистского авиационного налета в 1944 году. К ним присоединились активисты общественного движения «Волонтеры Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Общественники подмели площадку у мемориала, вынесли скошенную траву, произвели влажную уборку фрагментов памятника. Они почтили память погибших и возложили цветы.

Памятник установлен над братской могилой железнодорожников, погибших при бомбежках немецко-фашистской авиацией железнодорожного узла города Великие Луки в июле 1944 года. Монумент представляет собой четырехступенчатый пьедестал, на котором находится пирамида с пятиконечной звездой на вершине. На лицевой стороне памятника укреплена металлическая доска с надписью и перечнем 18 имен погибших железнодорожников.

«Мероприятие традиционное, партия шефствует над этим братским захоронением на протяжении многих лет, и ежегодно в преддверии Дня железнодорожника мы проводим памятные мероприятия в рамках партпроекта «Историческая память», - рассказал депутат фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе Дмитрий Белюков.

Участники мероприятия также произвели оцифровку памятного знака.