Общество

Псковский губернатор в Воронеже принял участие в церемонии открытия цифровой подстанции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 31 июля, в Воронеже принял участие в торжественной церемонии открытия цифровой подстанции 110 кВ «Спутник» мощностью 80 МВА. Энергообъект — один из самых современных в России, построен с применением полного комплекса отечественных передовых технологий и оборудования, серьезная часть которого разработана и произведена на великолукском предприятии «ЗЭТО».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в пуске подстанции приняли участие гендиректор компании «Россети» Павел Ливинский, губернатор Воронежской области Александр Гусев и другие официальные лица. От Псковской области на площадке энергообъекта также присутствовали депутат Государственной Думы Александр Козловский и руководство ЗАО «ЗЭТО».

Гендиректор компании Павел Ливинский обратил внимание, что открытие подстанции — важный шаг на пути реализации Концепции цифровой трансформации группы «Россети». «Энергообъект технически полностью соответствует требованиям времени. При этом все примененное здесь оборудование произведено в России. С конца 2017 года группой „Россети“ построено 72 подстанции с применением цифровых технологий, еще 51 подобный объект мы введем до конца следующего года, в том числе впервые — на Урале, Юге и в Поволжье», — отметил Павел Ливинский.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что в регионе реализуется большое количество различных проектов в области промышленности, жилищного строительства, что ведет к увеличению потребляемой мощности, необходимости расширения электросетевой инфраструктуры. «Энергетики оперативно откликаются на эти запросы, стремятся удовлетворить растущие потребности региона, инвестируя в новое, передовое, оборудование, строя высокотехнологичные центры питания», — заметил он.

В свою очередь Михаил Ведерников поздравил жителей Воронежа с открытием значимого для региона энергообъекта. «Мне очень приятно, что Псковская область в лице наших предприятий внесла серьезный вклад в строительство и открытие данной цифровой подстанции. Этот объект уникальный — все оборудование, которое здесь находится, отечественного производства, некоторое установлено на таком объекте впервые. Поэтому мы будем оправдывать оказанное нам доверие и делать все возможное, чтобы, в том числе и с участием псковских компаний, такие объекты появлялись по всей стране. Если говорить о компании „Россети“, то хочу отметить, что это одна из самых динамично развивающихся компаний, технологичных, и что главное - компания очень внимательно относится к интересам регионов», — заметил глава региона.

Отметим, что ключевой центр питания открыт в наиболее густонаселенной части города. Инвестиции в проект составили порядка 900 млн рублей. Запуск объекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей, решит проблемы дефицита мощности и создаст возможности для технологического присоединения новых промышленных, бытовых и социально-значимых объектов. В частности, будут подключены семь жилых комплексов площадью более 400 тыс кв м.

На подстанции установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый, комплектные распределительные устройства 10 и 110 кВ. Применены цифровые технологии в системах автоматизации и управления оборудованием. Все данные о параметрах работы подстанции, аварийных процессах, телеизмерениях, поступают по цифровым каналам передачи данных в Центр управления сетями «Россети Центр Воронежэнерго». Управление основным и вторичным оборудованием, инженерными, охранными и иными технологическими системами также осуществляется дистанционно.