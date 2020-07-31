Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Исключение может быть сделано только для тех, у кого будет справка о наличии антител к COVID-19, передает «Коммерсант».

«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции»,— сказал Валерий Фальков на онлайн-совещании с ректорами российских вузов. При чтении лекций преподаватели смогут снимать маски.

Обеспечить студентов и преподавателей средствами индивидуальной защиты должны вузы. Кроме того, у всех входящих в учебные корпуса должна будет измеряться температура. В аудиториях должны появиться приборы для дезинфекции воздуха.

Министр добавил, что решение о дате начала нового учебного года вузы принимают сами, исходя из местной эпидемиологической ситуации. «Вузы имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. Однако 92% российских вузов готовы начать учебный год с 1 сентября»,— уточнил он.

Для борьбы с распространением пандемии коронавируса в России школьники и студенты вузов были переведены на дистанционный формат обучения в середине марта. Позднее глава Минобрнауки заявил о необходимости пересмотра организации обучения в вузах в условиях пандемии. Вузам следует организовать работу таким образом, чтобы в случае аналогичной ситуации не закрываться на несколько месяцев.