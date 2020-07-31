Общество

День воспитательной работы с осужденными прошел в Псковской области

В исправительной колонии-3 УФСИН России по Псковской области состоялся день воспитательной работы с осужденными, в рамках которого были проведены осмотры внешнего вида осужденных, заседания советов воспитателей отрядов, обходы отрядов и прилегающей территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по региону.

«Кроме того, сотрудниками учреждения была проведена индивидуально-воспитательная работа с осужденными, состоящими на профилактическом учете, также начальники отрядов провели беседы с лицами, допускающими нарушения установленного порядка отбывания наказания.

В ходе дня воспитательной работы с осужденными были проведены общие собрания, на которых доводилась актуальная информация об изменениях в законодательстве Российской Федерации и в правилах внутреннего распорядка исправительного учреждения.

Завершился день интеллектуальными турнирами по настольным играм», - отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.