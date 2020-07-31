Общество

Псковский губернатор назвал одно из самых сложных мероприятий нацпроекта «Демография»

Строительство нового детского сада на ул.Первомайской в Великих Луках - одно из самых сложных мероприятий в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Вскоре после завершения строительства из-за просадки грунтов одно крыло здания пошло трещинами, - отметил глава региона. - С тех пор ведутся непрестанные гарантийные работы, геологические изыскания и дополнительные мероприятия по стабилизации фундамента.

Это тем более обидно, что построенный детский сад на 140 мест – один из лучших в Псковской области по оснащению. Пищеблок, посуда, прачечная, мягкий инвентарь, – всё есть, и готово к работе».

При этом губернатор заверил, что работа будет доведена до логического завершения.

«Будем доводить до ума. Обяжем подрядчика провести дополнительные исследования, которые позволят полностью исключить любые риски. Окончательное решение о начале работы учреждения будет принято после получения результатов заключений и учёта мнения специалистов», - сообщил Михаил Ведерников.