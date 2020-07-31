Общество

«Единая Россия» проверит качество услуг связи и интернета в регионах

Проект «Единой России» «Народный контроль» проверит качество и доступность услуг связи и интернета в регионах, в том числе в малых городах и сельских населенных пунктах. Итоги мониторинга будут представлены в начале сентября 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«В 2020 году мы убедились, насколько важно, чтобы устойчивая связь и качественный интернет были в наших городах, поселках и селах. Государственные сервисы, дистанционное образование, запись в поликлинику, оплата услуг – это все теперь происходит в режиме «онлайн». При этом достаточно часто приходится читать жалобы на качество предоставляемых услуг, покрытие сети и «глухие зоны»», – отметила координатор партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.

Парламентарий пояснила, что в рамках акции будут проведены мероприятия общественного контроля за исполнением законодательных изменений в ФЗ «О связи». Они предусматривают оптимизацию оказания услуг связи и повышение их доступности для населения. «Ранее более чем в 25 тысяч населенных пунктов численностью от 100 до 250 человек услуги связи оставались недоступными. Закон призван устранить цифровое неравенство между жителями городского и сельского населения, партийцы в регионах проверят как соблюдается данный закон», – резюмировала депутат.