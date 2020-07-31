Общество

Вопросы предоставления социальных и страховых выплат обсудили в Пскове

Актуальные вопросы предоставления целого ряда федеральных и региональных выплат населению региона стали основной темой совещания, которое в пятницу, 31 июля, провела первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в обсуждении участвовали председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржанников, первый заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова и управляющий Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Гоголев.

«В первую очередь речь зашла о мерах социальной поддержки. В частности, о предоставленных выплатах, введенных в регионе в связи с эпидемиологической ситуацией, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. «Все ранее поданные заявления в рамках указанных категорий социальной поддержки рассмотрены и обработаны, средства направлены на счета заявителей», — проинформировала первый заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова. Так, за апрель—май текущего года более 41 тыс жителей региона выплачено в общей сложности около 420 млн рублей.

Татьяна Селиверстова также сообщила, что уже более 16,2 тыс детей региона в возрасте от 3 до 7 лет получили федеральные выплаты на общую сумму около 500 тыс рублей. Она также уточнила, что оставшиеся недополученные средства будут направлены на счета заявителей не позднее 4 августа.

Кроме того, более 38 млн рублей предоставлено многодетным семьям в части расширения использования регионального материнского капитала.

Все прежние социальные выплаты в Псковской области пролонгированы и производятся на основе раннее поданных заявлений. В их числе, например, субсидии на жилищно-коммунальные услуги, ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам, пособия и выплаты семьям с детьми. Ежемесячно на эти цели направляется порядка 500 млн рублей. Татьяна Селиверстова также подчеркнула, что желающие получить меры социальной поддержки впервые могут подать документы через портал «Госуслуги», в отделениях МФЦ или непосредственно обратиться в территориальные отделы комитета или районные центры социального обслуживания по месту жительства.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржанников доложил, что в рамках дополнительного пособия, введенного по инициативе губернатора в рамках социальной поддержки в период пандемии, денежные средства выплачены 5,2 тыс временно безработным гражданам, что в совокупности составило порядка 53 млн рублей. Общий кассовый расход — около 280 млн рублей, что уже более чем в два раза выше показателя прошлого года.

В своем выступлении управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова обозначила, что все меры, предусмотренные Указом Президента РФ, ведомством выполняются в полной мере, финансирование и перечисление средств проводится в установленные сроки. Так, за в период с апреля по июль выплачено более 100 млн рублей ежемесячных пособий на детей до 3 лет. Более 90 тыс детей региона в возрасте до 16 лет получили выплату в размере 10 тыс рублей. Кроме того, 8 граждан, принявших под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили социальное пособие на общую сумму более 120 тыс рублей.

Управляющий Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Гоголев в ходе совещания сообщил, что все обязательные программы по линии социального страхования в этом году пролонгированы и по ряду показателей улучшены.

Количество назначенных Фондом выплат за истекший период 2020 года — свыше 1 млрд рублей. Из них почти 700 млн рублей (65,8%) составляют пособия по временной нетрудоспособности граждан, в том числе по причине карантина произведено 2,5 тыс выплат на общую сумму более 20 млн рублей. Еще 69 страховых выплат получили медицинские работники.

Владимир Гоголев добавил, что в этом году на средства реабилитации было выделено почти 160 млн рублей, еще более 40 млн рублей поступит в Фонд в ближайшее время.

Добавим, что в ходе совещания были детально проработаны вопросы оптимизации механизмов поступления средств на счета заявителей. В завершение Вера Емельянова поручила руководителям профильных ведомств активизировать работу профильных информационных служб с тем, чтобы все жители Псковской области могли оперативно получать ответы на любые интересующие их вопросы по социальным и страховым выплатам», - сообщили в пресс-службе администрации региона.