Общество

Названы зарплаты врачей и медперсонала новой Псковской инфекционной больницы

В связи с открытием 15 сентября 2020 года ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» требуются медработники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по здравоохранению.



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В Псковскую областную инфекционную больницу в Пскове (ул. Майора Достовалова, 15) и филиал в Великих Луках (Южный микрорайон) требуются заместитель главного врача по организационно-методической работе, врачи, средний и младший медицинский персонал.

Среди вакансий врачей указаны инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, педиатры, эндоскописты, эпидемиологи, гастроэнтерологи, рентгенологи, врачи клинической лабораторной диагностики, врачи функциональной диагностики, врачи ультразвуковой диагностики, специалисты ПЦР-лаборатории (микробиолог, биолог), врач-физиотерапевт, врач по медицинской реабилитации, врач-статистик.

В качестве медперсонала учреждению требуются главная медицинская сестра, медицинская сестра, медицинская сестра палатная, медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра процедурной, рентгенолаборант, рентгенолаборант КТ, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), инструктор по лечебной физкультуре, помощник эпидемиолога, медицинский статистик, медицинский дезинфектор, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка, медицинский лабораторный техник, сестра-хозяйка.

Кроме того, открыты вакансии заведующей аптекой, фармацевта, главного бухгалтера, бухгалтера, специалиста по закупкам, специалиста по кадрам, юрисконсульта, системного администратора, оператора ЭВМ, гардеробщика, техника-дозиметриста, уборщика, оператора стиральных машин, электромонтера, слесаря-сантехника и рабочих.

Врачам обещается зарплата от 50 000 до 75 000 рублей, среднему медицинскому персоналу – от 25 000 до 32 000 рублей, младшему медперсоналу – от 20000 рублей.

«Конкретный размер заработной платы будет определяться по итогам собеседования», - уточнили в комитете.

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По вопросам трудоустройства просят обращаться по телефону: 8-953-2440919, контактное лицо - Семен Сергеевич Серебренников или в отдел кадров ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» по адресу: Псков, ул. Коммунальная, 23.