Общество

В Псковской области зарегистрировано за сутки 33 новых случая заболевания коронавирусом

33 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Псковской области за минувшие сутки, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

По данным портала в регионе в целом за период пандемии выявлено 3 761 случаев заражения.

Общее количество выздоровевших приблизилось к отметке в 2 600, при этом 35 из них поправились за минувшие сутки.

Количество умерших с диагнозом коронавирус на 1 августа осталось неизменным – 54 летальных случая.

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Напомним, Псковская область находится на втором этапе снятия ограничений.