Общество

За сутки в России скончались от коронавируса 95 человек

За последние сутки в России выявлено 5 462 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1 356 случаев (24,8%) у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 845 443 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 058 человек.

За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 8 114 человек.

Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки.

Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 646 524 человек.