Общество

Торжественные мероприятия в день ВДВ пройдут на псковском полигоне в закрытом режиме

Торжественные мероприятия в ознаменование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск пройдут в Псковском гвардейском соединении ВДВ 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В праздничный день гвардейцы возложат цветы к памятникам посвященным подвигам десантников, находящимся в городе Пскове.

Торжественная программа празднования включает также мероприятия, который пройдут на полигоне «Завеличье» в Псковском соединении ВДВ.

В частности, там состоятся митинг с участием военнослужащих соединения, поздравление и награждение личного состава, исполнение песни в составе парадных рот, пролет парапланеристов с флагами РФ, Псковской области, ВДВ и соединения, показательные выступления разведывательных подразделений соединения с отработкой статистических действий групп специального назначения.

Кроме того, в программу включены концертная программа художественных коллективов воинских частей и города Пскова, а также демонстрация вальса бронеавтомобилей «Рысь», БМД-4М.

В связи с сложившейся эпидемиологической обстановкой в стане, и действующими указами правительства, мероприятие пройдет в закрытом для посещения зрителями режиме.