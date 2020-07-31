Количество зараженных COVID-19 в Псковской области приблизилось к отметке в 3800

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет на 1 августа 3797. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область». По данным канала, за сутки регион прибавил 36 новых случаев.
На данный момент проведено исследований - 64963 (635)
Выздоровело за время пандемии 2680 человек, из них 59 за последние сутки.
Количество умерших – 54, за сутки прироста нет.
Статистика по районам:
- Псков - 1170
- Великие Луки - 766
- Бежаницкий район - 51
- Великолукский район - 181
- Гдовский район - 80
- Дедовичский район - 50
- Дновский район - 105
- Красногородский район - 34
- Куньинский район -37
- Локнянский район - 12
- Невельский район - 131
- Новоржевский район - 22
- Новосокольнический район - 73
- Опочецкий район - 42
- Островский район - 271
- Палкинский район - 47
- Печорский район - 41
- Плюсский район - 98
- Порховский район - 144
- Псковский район - 309
- Пустошкинский район - 15
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район - 20
- Себежский район - 24
- Струго-Красненский район - 43
- Усвятский район - 20