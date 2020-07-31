Общество

Количество зараженных COVID-19 в Псковской области приблизилось к отметке в 3800

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области составляет на 1 августа 3797. Об этом сообщает телеграм-канал «COVID-19. Псковская область». По данным канала, за сутки регион прибавил 36 новых случаев.

На данный момент проведено исследований - 64963 (635)

Выздоровело за время пандемии 2680 человек, из них 59 за последние сутки.

Количество умерших – 54, за сутки прироста нет.

Статистика по районам: