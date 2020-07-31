Общество

Михаил Ведерников в столице участвует в мероприятиях, посвященных 90-летию ВДВ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 1 августа, принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Торжества проходят в канун дня ВДВ с участием Министра обороны РФ Сергея Шойгу, заместителей министра, командования ВДВ, ветеранов, военнослужащих подразделений тыла и ВДВ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Торжественная часть началась с молебна в память по погибшим военнослужащим в Главном Храме Вооруженных Сил Российской Федерации, который расположен в парке «Патриот». Для проведения молебна в верхнем храме выставили икону преподобного Иосифа Волоцкого - небесного покровителя военнослужащих, а также икону пророка Илии - покровителя ВДВ.

По окончанию службы глава региона вместе с другими официальными лицами прошел по территории музейного комплекса «Дорога памяти». В честь праздника на соборной площади храма развернута выставка образцов вооружения и военной техники. Здесь же можно ознакомиться с военной формой одежды от Петровских времен до современного парадного генеральского кителя.

Затем Михаил Ведерников посетил полигон гвардейской мотострелковой Таманской дивизии «Алабино», где прошел военно-спортивный праздник.



Видео со страницы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Instagram

Перед собравшимися выступил Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. «Сегодня Воздушно-десантные войска - это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности», - отметил он. По его оценке, «во все времена воинам «крылатой пехоты» доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно, безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага». Сергей Шойгу также подчеркнул, что нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей.

Официальные лица и гости мероприятия стали свидетелями десантирования из самолетов Военно-транспортной авиации и вертолетов армейской авиации. Кроме того, группа военнослужащих ВДВ продемонстрировала свои умения владеть различными видами вооружения и приемами рукопашного боя, а также состоялся показ элементов выучки подразделений Воздушно-десантных войск и боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники ВДВ.



Видео со страницы губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Instagram

На площадке развернуты выставки перспективных образцов военной техники, стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск, средств экипировки военнослужащих ВДВ.

Напомним, Воздушно-десантные войска (ВДВ) имеют статус отдельного рода войск Вооруженных сил Российской Федерации. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек под руководством военных летчиков Леонида Минова и Якова Мошковского.

На территории Псковской области дислоцируется старейшее из ныне существующих соединений - 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия, которая была сформирована в сентябре 1939 года.