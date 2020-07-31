Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
образование сегодня и завтра
Резиновые сапоги: за и против
Вечное движение жизни
Здесь будет город-парк
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Карфаген на Рижском проспекте
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Телефон прямого эфира 56-73-72
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Радугой прибитые умы
Гонки по вертикали
Новая эра городской среды
 
 
 
ещё Общество 31.07.2020 11:170 Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 54 01.08.2020 19:280 В Пскове начался ремонт дворовых территорий за «Дворянским гнездом» 01.08.2020 19:120 Грозы и кратковременные дожди ожидаются в воскресенье в Псковской области 01.08.2020 18:560 Уникальный для Псковской области фонтан открыли в Новосольниках 01.08.2020 17:490 Публичные слушания по вопросу изменений в генплан Пскова состоятся 8 сентября 01.08.2020 16:251 Николай Рассадин о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса и ситуации в Белоруссии
 
 
 
Самое популярное 28.07.2020 07:001 Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе 30.07.2020 11:1111 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 28.07.2020 22:2012 Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации» 26.07.2020 10:020 Прощание с балетмейстером ансамбля «Сказ» пройдет 28 июля 26.07.2020 22:300 Михаил Ведерников: Псковскую область захлестнула волна вандализма
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове начался ремонт дворовых территорий за «Дворянским гнездом»

01.08.2020 19:28|ПсковКомментариев: 0

В Пскове начался ремонт дворовых территорий и проездов по адресам: Рижский проспект 29/31, Народная 29, Народная 25 и Коммунальная 22а. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила глава города Елена Полонская.


Фото здесь и далее из Instagram главы Пскова Елены Полонской

«Прекрасный субботний день. Прекрасное настроение», - написала она, комментируя новость о начале ремонтных работ в перечисленных выше псковских дворах.

Ранее в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Елена Полонская отметила, что «у депутатов сейчас должна быть очень насыщенная плодотворная работа, связанная с деятельностью на избирательных округах».

«Ремонтируется большое количество дворовых территорий, межмуниципальных проездов, на каждый избирательный округ выделены беспрецедентные суммы, не менее 7,5 млн рублей, плюс мы видим, что идет большой объем работ по ремонту улично-дорожной сети, создаются новые скверы, парки», - поделилась она.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?
В опросе приняло участие 463 человека
01.08.2020, 19:280 В Пскове начался ремонт дворовых территорий за «Дворянским гнездом» 01.08.2020, 19:120 Грозы и кратковременные дожди ожидаются в воскресенье в Псковской области 01.08.2020, 18:560 Уникальный для Псковской области фонтан открыли в Новосольниках 01.08.2020, 18:421 Массовая бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в России осенью
01.08.2020, 18:340 Не поделили доярку - стали известны подробности жуткого убийства под Бежаницами 01.08.2020, 18:151 Побывать на островах Талабского архипелага приглашают псковичей и гостей города 01.08.2020, 17:490 Публичные слушания по вопросу изменений в генплан Пскова состоятся 8 сентября 01.08.2020, 17:270 Пропавшую летом прошлого года пенсионерку все еще ищут в Великих Луках
01.08.2020, 17:062 Кредиторы напугали псковичку выездом приставов и попали в суд 01.08.2020, 16:430 День памяти в «Михайловском» начнут с литии на Ворониче 01.08.2020, 16:251 Николай Рассадин о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса и ситуации в Белоруссии 01.08.2020, 16:130 В Пскове водитель чуть не сбил девушку и скрылся с места происшествия
01.08.2020, 16:010 В Печорах открылась выставка, посвященная старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 01.08.2020, 15:480 В Великих Луках остановили пьяного водителя-рецидивиста 01.08.2020, 15:291 ПЛН покажет в прямом эфире онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма в годовщину его гибели 01.08.2020, 15:131 В Пскове энтузиасты решили собрать Т-34 из кусков
01.08.2020, 14:562 В ближайшее время территорию «Электрона» включат в режим патрулирования ППС 01.08.2020, 14:520 В России повышен предельный возраст службы в таможенных органах 01.08.2020, 14:312 В Псковской области вынесен приговор бывшему таможенному инспектору 01.08.2020, 14:245 Михаил Ведерников в столице участвует в мероприятиях, посвященных 90-летию ВДВ
01.08.2020, 14:080 «Экопром» направил в районы Псковской области 17 тысяч спецпакетов 01.08.2020, 13:430 Пропавшая в Великолукском районе пенсионерка найдена мертвой 01.08.2020, 13:280 Количество зараженных COVID-19 в Псковской области приблизилось к отметке в 3800 01.08.2020, 13:190 Торжественные мероприятия в день ВДВ пройдут на псковском полигоне в закрытом режиме
01.08.2020, 13:050 Тренировочный заезд в Ваулиных горах закончился переломом ключицы мотоциклиста 01.08.2020, 12:540 Истощены, но живы - пропавшие в Куньинском районе женщины найдены 01.08.2020, 12:309 Фотофакт: В Пскове кормят голубей в поддержку Хабаровского края 01.08.2020, 12:254 Не Псков, а Сайлент Хилл какой-то – горожан поразил двор на улице Горького
01.08.2020, 12:034 Память погибших воинов в Первой мировой войне почтили в Пскове 01.08.2020, 11:420 За сутки в России скончались от коронавируса 95 человек 01.08.2020, 11:213 Хуже было только в марте - рубль продолжает падать 01.08.2020, 10:540 В Псковской области зарегистрировано за сутки 33 новых случая заболевания коронавирусом
01.08.2020, 10:380 Как поменяется жизнь россиян в августе 01.08.2020, 10:160 Названы зарплаты врачей и медперсонала новой Псковской инфекционной больницы 01.08.2020, 09:552 Россия открыла с 1 августа границу с Абхазией 01.08.2020, 09:372 Фотофакт: В Гаражном проезде новую дорогу проложили прямо вокруг брошенного автомобиля
01.08.2020, 09:180 Работы на объездной дороге под Октябрьским виадуком завершены на месяц раньше срока. ФОТО 01.08.2020, 09:010 Тыл Вооруженных Сил России отмечает профессиональный праздник 31.07.2020, 23:294 Директор Пугачевой прокомментировала слухи о ее разводе с Галкиным 31.07.2020, 23:025 Дмитрий Месхиев ответил на письмо Александра Калягина
31.07.2020, 22:394 Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с введением карантина в районах Псковской области 31.07.2020, 21:454 Гармаш со скандалом покинул «Современник» 31.07.2020, 21:430 Торжественная служба, посвященная 600-летию явления иконы Чирской Богоматери, прошла в Палкино 31.07.2020, 21:030 Украина потребовала выдать задержанных в Белоруссии россиян
31.07.2020, 20:340 Вопросы предоставления социальных и страховых выплат обсудили в Пскове 31.07.2020, 20:285 «Единая Россия» проверит качество услуг связи и интернета в регионах 31.07.2020, 20:124 Псковский губернатор назвал одно из самых сложных мероприятий нацпроекта «Демография» 31.07.2020, 19:590 Путин запретил расплачиваться криптовалютой
31.07.2020, 19:430 День воспитательной работы с осужденными прошел в Псковской области 31.07.2020, 19:2513 Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным 31.07.2020, 19:181 Сергей Пайст о понижении тарифов на вывоз ТКО и организации сбора мусора 31.07.2020, 19:000 Новый график вывоза ТКО установлен в Опочецком районе
31.07.2020, 18:520 Кадровые вопросы рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области 31.07.2020, 18:445 Минск направил Москве ноту из-за ситуации на границе 31.07.2020, 18:260 Изборский музей получил в дар рисунок реставратора, возрождавшего послевоенный Псков 31.07.2020, 18:071 Псковский губернатор в Воронеже принял участие в церемонии открытия цифровой подстанции
31.07.2020, 17:580 «Акценты» Донецкого: Синдром батьки Лукашенко, «Монте-Карло» на Талабах и «Золотая маска» в Пскове 31.07.2020, 17:570 Фестиваль военно-исторического фольклора стартовал в Острове 31.07.2020, 17:495 Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой 31.07.2020, 17:450 Дмитрий Быстров о роли главы района в сегодняшних реалиях
31.07.2020, 17:381 Форум Молодежных избирательных комиссий Псковской области состоится в ноябре 31.07.2020, 17:260 Дипломы вручили выпускникам УФСИН России по Псковской области 31.07.2020, 17:110 Заменить водительские права в Псковской области можно по электронной почте 31.07.2020, 17:000 Красногородец получит квартиру по решению суда
31.07.2020, 16:500 Субботник у мемориала железнодорожникам в Великих Луках провели единороссы 31.07.2020, 16:340 Расписание автобуса до кладбища «Белый мох» изменится с 1 августа 31.07.2020, 16:211 Дарья Козьякова: Самое страшное для законодателя - дать ложные обещания 31.07.2020, 16:050 Изменился график вывоза ТКО в Красногородском районе
31.07.2020, 15:480 Стали известны подробности пропажи двух женщин в куньинском лесу 31.07.2020, 15:440 Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены 31.07.2020, 15:350 Водитель ВАЗа сбил пешехода на Октябрьском проспекте в Пскове 31.07.2020, 15:280 Вечное движение жизни: история трех династий псковских железнодорожников. ЛОНГРИД
31.07.2020, 15:261 Президент подписал закон о трехдневном голосовании 31.07.2020, 15:190 Две женщины пропали в лесу в Куньинском районе 31.07.2020, 15:071 В Псковском районе обсудили подготовку к единому дню голосования 31.07.2020, 14:533 Дмитрий Быстров: Не бывает сельского хозяйства без запаха
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.