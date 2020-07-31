Общество

В Пскове начался ремонт дворовых территорий за «Дворянским гнездом»

В Пскове начался ремонт дворовых территорий и проездов по адресам: Рижский проспект 29/31, Народная 29, Народная 25 и Коммунальная 22а. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила глава города Елена Полонская.



Фото здесь и далее из Instagram главы Пскова Елены Полонской

«Прекрасный субботний день. Прекрасное настроение», - написала она, комментируя новость о начале ремонтных работ в перечисленных выше псковских дворах.

Ранее в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Елена Полонская отметила, что «у депутатов сейчас должна быть очень насыщенная плодотворная работа, связанная с деятельностью на избирательных округах».

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«Ремонтируется большое количество дворовых территорий, межмуниципальных проездов, на каждый избирательный округ выделены беспрецедентные суммы, не менее 7,5 млн рублей, плюс мы видим, что идет большой объем работ по ремонту улично-дорожной сети, создаются новые скверы, парки», - поделилась она.