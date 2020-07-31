Общество

Публичные слушания по вопросу изменений в генплан Пскова состоятся 8 сентября

Публичные слушания по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Псков», утвержденный решением Псковской городской Думы от 19.02.2010 № 1125 назначены на 8 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Елена Полонская. Оно опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Разработка документации по внесению изменений в генеральный план Пскова выполнена ООО «Национальный земельный фонд» (Омск) в соответствии с муниципальным контрактом № 04/2019 от 02.12.2019.

В проекте генерального плана Пскова актуализированы и дополнены разделы: экономическая база развития города, транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, экологическое состояние природной среды, планировочная структура, функциональное зонирование.

В том числе в проект изменений включено перезонирование территории стадиона «Электрон».

Подробная информация и вся документация доступны по ссылке

Публичные слушания состоятся в зале заседаний Псковской городской Думы и начнутся в 18:00.

Общая продолжительность публичных слушаний – не более 1 месяца.

С целью соблюдения ограничительных мер, участникам публичных слушаний рекомендуют представить свои предложения и замечания по проекту в письменном виде без очного присутствия.

Участники публичных слушаний могут ознакомиться с проектом, подлежащим обсуждению на публичных слушаниях, и информационными материалами к проекту в управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова (Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 2-а) по рабочим дням до 7 сентября 2020 года, с 14:00 до 17:00.

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний могут быть направлены до 7 сентября 2020 года по адресу: Псков, ул. Некрасова, 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний).