Росгвардии требуются полицейские-водители в Псковской области

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны:
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.