Общество

С сентября стать банкротом можно будет во внесудебном порядке

С 1 сентября нынешнего года будет разрешен внесудебный порядок признания граждан банкротами. Процедура должна быть бесплатной. Закон об этом Госдума приняла во втором и третьем чтениях, а затем его подписал президент страны.

На сайте Кремля уточняется, что банкротом в упрощенном порядке может объявить себя гражданин, общий долг которого составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Подать заявление можно будет через МФЦ. Там в течение дня проверят, завершено ли в отношении гражданина исполнительное производство. При этом отсутствие имущества, которое можно было реализовать, не может стать препятствием для прохождения процедуры.

Что касается исключений, то все указанное не касается долгов по алиментам и возмещения морального вреда или вреда, причиненного жизни или здоровью. По этим обязательствам придется платить и дальше.

На процедуру банкротства отводится полгода. В течение это времени гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства и т.д.

Ранее авторы законопроекта обосновали необходимость нововведения малой эффективностью ныне действующего судебного порядка признания банкротства.