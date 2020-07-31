Общество

Псковичка пожаловалась властям на велосипедистов-хамов

Псковичка попросила городские власти разобраться с докучающими пешеходам велосипедистами. Свою просьбу она опубликовала на сайте губернатор60.рф.

«Прошу принять меры в адрес велосипедистов, которые не соблюдают правила проезда по мостам. Перед въездом на Ольгинский мост есть табличка с просьбой спешиться и не подвергать опасности себя и пешеходов, но никто это правило не исполняет», - написала она.

При этом автор обращения отметила, что в ответ на замечания велосипедисты хамят и оскорбляют пешеходов.

«Очень неприятно. Туристы так же могут попасть в подобное положение, и какое у них сложится впечатление о жителях города? Ходить по мосту пешком реально опасно, с двух сторон прижимают велосипедисты. Прошу решить данный вопрос», - заключила псковичка.

Власти города пока не отреагировали на обращение. Однако в комментариях к нему появилось мнение, что проблема «высосана из пальца». «Ни разу не видел неадекватных велосипедистов. Едут не быстро. Лично мне не мешают на Ольгинском мосту», - подчеркнул местный житель, оставивший комментарий.