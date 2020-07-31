Общество

В Петербурге увековечили память десантников 6-й роты

В Санкт-Петербурге появился памятник героям-десантникам 6-й роты, которая воевала в Чечне. Его торжественно открыли сегодня, 1 августа, в парке Боевого Братства на юго-востоке города. Мероприятие посвятили 90-летию со дня создания ВДВ и двадцатилетию подвига 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Пскове. В парке появились несколько бюстов десантников, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.



Фото: www.gov.spb.ru

На мероприятии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он наградил медалями родственников сержанта Сергея Жукова, рядового Константина Тимошина, сержанта Игоря Хворостухина и младшего сержанта Дмитрия Щемлева.

«Эти ребята - достойные наследники своих дедов и отцов, победивших фашизм, исполнивших воинский долг в Афганистане. Их подвиг - пример для новых поколений десантников, всех будущих воинов», - подчеркнул глава города.

Помимо родственников десантников, памятные знаки вручат военным и ветеранам десантных войск за проявленную отвагу и доблесть.

Напомним, 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье 6-я парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина приняла неравный бой с двадцатикратно превосходящими ее по численности отрядами боевиков. Десантники до конца исполнили свой воинский долг, ценой жизни преградив путь террористам.

За мужество и героизм при выполнении операции по обезвреживанию незаконных вооруженных формирований 22 псковским десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. 68 солдат и офицеров награждены Орденом Мужества, 63 из них - посмертно.