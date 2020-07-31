Общество

1181 случай заражения COVID-19 зафиксирован в Пскове

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Пскове достигло по итогам дня, 1 августа, 1181. Это следует из опубликованных губернатором региона Михаилом Ведерниковым в соцсети Instagram данных.

Областной центр по-прежнему лидирует по количеству инфицированных COVID-19 в регионе. За сутки в Пскове прибавилось 11 новых случаев заражения.

На втором месте – Великие Луки. Там количество ковид-инфицированных составляет на текущий момент 774 (+8 случаев за сутки).

На третьем – Псковский район с 312 случаями заражения (+3).

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Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Псковской области составляет 3834, а количество выздоровевших – 2700.