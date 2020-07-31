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Общество

Растущий живот может быть симптомом гепатита B - врач-гепатолог

02.08.2020 00:15|ПсковКомментариев: 0

Увеличение объема живота и отек ног могут быть симптомами гепатита В. Об этом в субботу, 1 августа, в эфире радио «Говорит Москва» рассказал врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Чавдар Павлов.

Специалист отметил, что, к сожалению, люди обращаются к врачам, когда инфекция уже зашла далеко. Специфических симптомов на начальной стадии нет, пишут «Известия».

«Нужно сдать анализ крови (полимеразная цепная реакция на вирус гепатита В). Это качественный анализ, который четко позволит определиться с наличием вируса», — сказал Павлов.

По словам врача, в зоне риска находятся люди с избыточной массой тела, страдающие сахарным диабетом второго типа и, конечно, злоупотребляющие спиртными напитками. Сочетание алкоголя с вирусами и ожирением приводит к быстрейшему развитию «тех последовательных стадий поражения печени, которые приводят к развитию осложнений».

Теги: #медицина #врачи #гепатит
Источник: Псковская Лента Новостей
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