Общество

Александр Котов поздравил с праздником «крылатую пехоту»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником воинов-десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск.

Он отметил, что «крылатая пехота» олицетворяет боевое братство, военную выучку и беззаветное служение Родине олицетворяет боевое братство, военную выучку и беззаветное служение Родине и напомнил, что в этом году десантники отмечают круглую дату – 90-летие образования этого вида войск.

«Мужество высшего класса, храбрость первой категории и боевая готовность номер один – так характеризуют Воздушно-десантные войска, - сообщается в поздравительном адресе. - История ВДВ написана отвагой десантников. Ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, бойцы 6-й роты – их подвиги во имя защиты интересов Отечества никогда не будут забыты. Элитные войска в голубых беретах достойно продолжают ратные традиции прославленных предшественников, олицетворяют боевое братство, военную выучку и беззаветное служение Родине».

Александр Котов пожелал всем, кто имеет отношение к данному празднику, здоровья, благополучия и мирного неба над нашей Родиной.