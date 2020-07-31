Общество

Здоровья и новых открытий пожелал Михаил Ведерников работникам и ветеранам железнодорожного транспорта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.

В поздравительном адресе он напомнил, что День железнодорожника — один из самых старых праздников нашей страны. Он был установлен в 1896 году, в день рождения Николая I, основоположника строительства железных дорог в России.

«За это время праздник на несколько лет забывался, изменялась дата, но традиция поздравлять работников этой важной отрасли сохранилась до наших дней, - подчеркнул глава региона. - Для жителей Псковской области День железнодорожника — особенно значимый праздник. Стальная магистраль всегда имела большое значение для региона, связывая удаленные уголки с центром и столицами, обеспечивая перевозку людей и доставку грузов. Машинисты, бригадиры, регулировщики, проводники, диспетчеры, начальники вокзалов и станций — многие соотечественники связали свою профессию и жизнь с железной дорогой».

В годы Великой Отечественной войны железнодорожники проводили срочную отправку мобилизованных на фронт, доставляли продовольствие и боеприпасы, эвакуировали из городов материальные ценности и людей. Работники железной дороги создавали партизанские группы и устраивали диверсии, стараясь не допустить врага до Ленинграда и Москвы. Подвиг псковских железнодорожников останется навсегда в нашей памяти.

Сегодня железная дорога является важнейшей отраслью экономики страны. «Мы прилагаем все усилия для развития железнодорожного сообщения, запускаем высокоскоростные поезда, открываем новые направления, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Так, в этом году железная дорога связала Псков с Великими Луками и Евпаторией. И эта работа будет продолжаться нами и дальше».

Губернатор поблагодарил сотрудников железнодорожной отрасли за добросовестный труд и преданность своей профессии и выразил особое уважение — ветеранам железных дорог, кто передает свой опыт, профессиональные знания и трудовые традиции молодому поколению.

От имени администрации региона и себя лично губернатор области пожелал всем, кто отмечает сегодня День железнодорожника, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и новых открытий.