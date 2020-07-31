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Общество

«Малым воинством» прошла панихида по погибшим в моровые поветрия у Анастасиевской часовни

02.08.2020 12:44|ПсковКомментариев: 1

1 августа рядом с Анастасиевской часовней прошла панихида о погибших в периоды моровых поветрий прошлых и настоящих дней.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в службе приняли участие около 20 жителей города. Как пошутили участники, «малым воинством» выступили горожане против эпидемий. Панихиду совершил настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья отец Алексей Воронюк.

Всем известно, что пандемия COVID-19 - далеко не первая эпидемия на русских землях в целом и на Псковской земле в частности. Псков не раз переживал моровые поветрия, приходившие, как правило, с Запада. С одним из них связано строительство часовни Святой Анастасии у Пароменья.

По свидетельству Новгородской III летописи, чума обрушилась на жителей Псковской земли в августе 1710 года. Пришла она из Прибалтики и погубила так много людей, что их не успевали хоронить. Во многих церквях погибли священники и служить было некому. И тогда, как пишет митрополит Евгений (Болховитинов) в своей «Истории княжества Псковского», псковичи, по обещанию, поставили рядом с дорогой на Запад небольшую часовенку, посвященную Святой Анастасии, чтобы по древней традиции запереть дорогу мору. Горожане просили заступничества у Спасителя, Богоматери и Святой Анастасии перед лицом страшной болезни.

Спустя 310 лет мир вновь столкнулся с подобной бедой. Наш регион не стал исключением. И если в 1710 году псковичи возвели часовню, чтобы спастись от эпидемии, унесшей множество жизней, то сегодня горожане обращают свои усилия к ее возрождению и вновь просят о заступничестве высших сил за град Псков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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