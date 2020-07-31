Общество

Гордостью и опорой страны назвал псковских десантников Александр Козловский

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил псковичей с 90-летием со дня образования Воздушно-десантных войск и пожелал военнослужащим ВДВ счастья, здоровья и успехов в службе.

«Крылатая пехота» давно и заслуженно считается элитой Вооруженных сил России, - отметил Александр Козловский. - Во все времена десантники находились на самых трудных боевых участках, выполняя наиболее сложные, ответственные боевые задачи и проявляя при этом героизм, стойкость и беззаветную преданность Родине».

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», псковские десантники – наша гордость и опора. «Мы чтим память воинов ВДВ во время Великой Отечественной войны, Афганистана, Чеченских кампаний, различных локальных конфликтов, а память о Героях Шестой роты стала для псковичей поистине святой, - подчеркнул Александр Козловский. - Многие военнослужащие ВДВ по праву носят звания героев Советского Союза и России, их именами называют улицы, ими гордятся не только жители Псковщины, но и всей страны».

Особые слова благодарности Александр Козловский выразил в адрес ветеранов дивизии. «Уверен, что последующие поколения наших воинов вырастут достойными вас, сохранят все воинские традиции, честь и доблесть ВДВ», - заметил он в поздравительном адресе.