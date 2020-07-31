Общество

Елена Полонская поздравила десантников с профессиональным праздником

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила десантников и ветеранов ВДВ с 90-летием со дня образования «непобедимых, легендарных Воздушно-десантных войск».

В поздравлении, размещенном на личной странице в Instagram, Елена Полонская отметила, что 2 августа - «не просто праздник самоотверженных, мужественных и отважных людей, это праздник тех, кто предан Родине, кто знает, что такое воинский долг и кодекс чести. Отвага, мужество и профессионализм всегда связаны с именем десантника».

«Для воздушно-десантных войск нет ничего невозможного, - отметила глава Пскова. - Вы - «Крылатая пехота», девизом которой стали слова: «Никто, кроме нас»!»

Елена Полонская пожелала военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, радости и благополучия, настойчивости и терпения в решении каждодневных задач, новых свершений и побед. «Пусть крепость десантного братства всегда будет залогом могущества нашей Родины и спокойствия граждан!», - призвала она.