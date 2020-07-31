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Общество

По Великой под алым парусом: участник похода на ганзейской ладье рассказал, как это было

02.08.2020 21:06|ПсковКомментариев: 1

Здесь и далее фото: Александр Бойчук, ВКонтакте

Руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук рассказал на своей странице во ВКонтакте о подробностях похода на ганзейской ладье по реке Великой, который стартовал 22 июля и завершился 26 июля.

Напомним, строительство ганзейской ладьи началось в 2018 году. 12-метровую ладью из сосны, ели и ясеня реконструкторы создавали своими силами в рамках проекта «Ганзейский причал». Финансировался проект за счет гранта Федерального агентства по делам молодежи.

Как пишет Александр Бойчук, за время, предшествующее заплыву, ладья была усовершенствована технически, чтобы выдержать пятидневное плавание. 22 июля в 11.00 ладья была спущена на воду в районе Степановского лужка. В состав команды вошли участники нескольких клубов реконструкции из Пскова и Соснового Бора.

Погода не всегда способствовала комфортному плаванию реконструкторов: на протяжении всего пути им сопутствовали дожди и грозовые тучи. Однако отчаянные корабелы справились с задачей.

«При выходе на большую воду мы наконец-то ощутили разницу в конструкции ладьи по сравнению с прошлым годом, - вспоминает Александр. - Если в том году при средней волне «Черная Рысь» превращалась в «Черного Козлика» скачущего по волнам, то теперь это больше напоминало движение на тепловозе. Четко, без лишнего продольного раскачивания, съедая волну за волной, ладья внушала нам уверенность в завтрашнем и сегодняшнем дне».

В ходе плавания участники побывали на острове Каменка. «Удивительное, забытое богом и людьми место. Огромный остров, расположенный вдоль западного побережья Псковского озера, - рассказывает Александр. - От континента остров отделяет совсем небольшая полоска воды, но людей на нем почти не осталось. Коренных жителей этого острова можно сосчитать по пальцам, живут они в трех различных деревнях. Деревни имеют весьма печальный вид, но дома целы и пригодны для жизни, хоть большинство из них заброшены. Видно, что те, кто остались жить на этой земле любят свое место и по мере своих сил следят за ним».

Кроме того, путешественники-реконструкторы побывали на острове Белова, где настоятель местной церкви провел им экскурсию, а также чуть не сели на мель в районе острова Залита.

В Псков участники похода вернулись в День ВМФ, 26 июля. «Выхолощенные и уставшие 15 человек снова оказались на берегу Великой, - пишет руководитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса». Вещи оперативно были выгружены на берег, корабль пришвартован, и команда, попрощавшись, села в машины и разъехалась по домам. Впереди несколько дней социализации и возвращения к повседневной жизни. Круг замкнулся».

Источник: Псковская Лента Новостей
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