Общество

Правительство упростило доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее упростить доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ. Документ начнет действовать с 1 января 2021 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

«Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия», - отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

Как сообщает ТАСС, право на получение субсидии имеют граждане, у которых на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода ежемесячно. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.