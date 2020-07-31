Общество

Во дворах на дальнем Завеличье ведутся работы по замене старых труб водоснабжения на современные

Масштабные работы проводятся бригадами муниципального предприятия г. Пскова «Горводоканал» во дворе дома 91 на Рижском проспекте.

Специалисьы меняют старые железные трубы водоснабжения на современные пластиковые, причём без масштабных раскопок, путем протяжки новой трубы внутри старой. В то же время происходит замена запорной арматуры.

Работы затрагивают сеть водоснабжения большой группы домов по адресам: Рижский проспект, дома 89, 91, 91а, 93, 95, улица Коммунальная, дома 70, 72, 74 (детский сад). Как отмечают на предприятии, после проведения данных работ надежность и качество водоснабжения в этом районе существенно возрастет.