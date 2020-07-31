Общество

Александр Котов: Реализация совместных проектов с РЖД даёт импульс для развития Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта.

«Железная дорога всегда была и остаётся ключевым видом транспорта для Псковской области, - отметил глава регионального парламента. - Транспортная доступность, которая обеспечивается благодаря стальным магистралям, является важнейшим показателем социально-экономического развития региона, влияет на качество жизни граждан, рост промышленного производства, деятельность предприятий и организаций, работу туристической индустрии, торговый и культурный обмен».

Александр Котов подчеркнул, что партнёрские отношения Псковской области с компанией РЖД укрепляются: «Успешная реализация совместных проектов, в первую очередь, запуск скоростных поездов «Ласточка», даёт импульс для развития новых направлений сотрудничества».