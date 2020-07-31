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Общество

Пандемия коронавируса продлится еще долго, заявили в ВОЗ

02.08.2020 17:07|ПсковКомментариев: 0

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА «Новости».

«Пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — заявили в комитете.

В организации отметили, что ожидают «длительную продолжительность» этой пандемии. Специалисты настаивают на продолжении консолидации усилий в борьбе с инфекцией на межнациональном уровне.

Напомним, китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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