Общество

Пандемия коронавируса продлится еще долго, заявили в ВОЗ

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА «Новости».

«Пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — заявили в комитете.

В организации отметили, что ожидают «длительную продолжительность» этой пандемии. Специалисты настаивают на продолжении консолидации усилий в борьбе с инфекцией на межнациональном уровне.

Напомним, китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.