Общество

В Петрозаводске установлен памятный знак в честь десантника 6-й роты

Сегодня, в день военно-десантных войск в Петрозаводске на пересечении улиц Энтузиастов и Дениса Тимашова открыт памятный знак жителю Карелии, погибшему 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье у населенного пункта Улус-Керт при проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Из того боя не вернулись 84 десантника, представители 47 субъектов Российской Федерации и соседних государств. Среди них был и гвардии младший сержант Денис Тимашов.

«Сегодня особенные день – всех воинов воздушно-десантных войск и членов их семей я поздравляю с праздником. Эта служба остается на всю жизнь. В этот день мы вспоминаем тех ребят, которые не вернулись, и чтим их память за то, что они отдали свои молодые жизни, полные надежд и перспектив, защите Родины, - сказала глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. - Открытие бюста в новом районе Петрозаводска, на улице Дениса Тимашова – это тоже очень важно. В этом районе живут молодые семьи, очень много детей, которые будут воспитываться на памяти и будут чтить героя».

Денис Тимашов родился 2 июля 1980 года в Калужской области. Затем семья переехала в в Питкярантский район Карелии. Денис окончил Рауталахтинскую школу и поступил учиться в Сортавальский техникум. Работал в зверосовхозе «Ладожский». В ноябре 1998 года был призван в армию и служил в Пскове, в 76-й гвардейской Краснознамённой воздушно-десантной Черниговской дивизии. 26 января в составе 104-го парашютно-десантного полка был откомандирован в Дагестан, а затем в Чечню.

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, Денис Тимашов был награжден орденом Мужества посмертно. Памятный знак установлен на улице, которая названа в честь героя в микрорайоне Кукковка.

Право открыть памятник предоставлено сестре погибшего бойца Ирине Тимашовой и председателю Карельской республиканской общественной организации ветеранов десантных войск «Союз десантников Карелии» Николаю Голованову. Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов к памятнику.