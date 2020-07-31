Общество

На полигоне 76-й дивизии прошли праздничные мероприятия по случаю 90-летия ВДВ

В Псковской области на территории полигона «Завеличье» в воскресенье, 2 августа, развернулись основные праздничные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которая дислоцируется в регионе, является одной из старейших из ныне существующих соединений ВДВ.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в этот день на военном полигоне состоялось торжественное построение личного состава Псковского гарнизона и прошел митинг, посвященный 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

С памятной датой десантников поздравили временно исполняющий обязанности командира 76-й ДШД ВДВ Виктор Бабиков, заместитель губернатора Василий Осипов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и другие официальные лица. После этого состоялась церемония награждения личного состава.

Добавим, 2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату официально принято считать днем рождения ВДВ.