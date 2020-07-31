Общество

Образцы вооружения и экипировку воина-десантника представили на полигоне 76-й дивизии

В Псковской области на территории полигона «Завеличье» в воскресенье, 2 августа, развернулись основные праздничные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которая дислоцируется в регионе, является одной из старейших из ныне существующих соединений ВДВ.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, личный состав и гостей праздника приветствовали представители власти, а также командования войск. На закрытой площадке была представлена зрелищная программа: над полигоном пролетели парапланы с флагами Российской Федерации, Псковской области, ВДВ и воинского соединения, затем состоялся праздничный концерт с участием художественных коллективов воинских частей и города Пскова. Бойцы разведывательных подразделений и групп специального назначения продемонстрировали навыки владения различным вооружением и приемами ведения боевых действий.

Кроме того, на полигоне организован показ образцов вооружения и военной специальной техники Воздушно-десантных войск, а также развернута выставка современной экипировки воина-десантника, средств оптического наблюдения, переносных средств связи и парашютных систем.

Напомним, ввиду действия в регионе ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, мероприятие прошло в закрытом формате.

Добавим, 2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату официально принято считать днем рождения ВДВ.