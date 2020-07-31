Общество

В Пскове состоялись праздничные мероприятия по случаю 90-летия ВДВ. ФОТО

В Псковской области на территории полигона «Завеличье» в воскресенье, 2 августа, развернулись основные праздничные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, которая дислоцируется в регионе, является одной из старейших из ныне существующих соединений ВДВ.

Фото: псков.ру

Ввиду действия в регионе ограничений, введенных из-за опасности распространения коронавирусной инфекции, мероприятие прошло в закрытом формате.

Напомним, 2 августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату официально принято считать днем рождения ВДВ.