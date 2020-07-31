Общество

Михаил Ведерников: Областные власти окажут семье скончавшейся Дарины Даниленко всю необходимую помощь

Сегодня стало известно о том, что скончалась Дарина Даниленко - маленькая жительница Великих Лук, болевшая тяжелой формой онкологии.

Глава региона Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования семье девочки. «Псковская область скорбит вместе с вами. Администрация Псковской области окажет семье всю необходимую помощь», - пообещал губернатор.

«Многие принимали участие в сборе средств на проведение дорогостоящей операции, - сообщил губернатор на своей странице в Instagram. - К великому сожалению, врачи оказались бессильны против роковой болезни. Это большой удар для родителей, родных и близких Дарины».

Напомним, весной 2019 года у юной жительницы Великих Лук обнаружили опухоль ствола головного мозга. Борьба с онкологией началась успешно, но болезнь вернулась. В январе этого года стало известно о том, что провести операцию стоимостью три миллиона рублей готовы медики Стамбула. Благотворительный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» объявил срочный сбор средств для трёхлетней великолучанки.