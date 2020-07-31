Общество

Меры, рекомендованные школам в связи с пандемией, могут смягчить

Роспотребнадзор считает, что рекомендации по мерам против распространения коронавируса в школах могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае, если улучшится эпидемиологическая обстановка.

«Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки», - цитирует ведомство «Российская газета».

В Роспотребнадзоре пояснили, что для борьбы с пандемией будут приниматься меры по предотвращению больших скоплений детей. «Необходимо постараться, чтобы дети из разных классов не находились друг с другом в одном помещении, в бассейне в том числе. Посещение бассейнов допускается по расписанию отдельными классами. <…> Для того чтобы избежать скопления детей на входе при проведении входного фильтра и термометрии, необходимо использовать все имеющиеся входы в образовательное учреждение», - приводит позицию ведомства издание.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном муниципалитете.