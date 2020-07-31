Общество

Всего один случай заболевания COVID зарегистрирован в воскресенье в Псковской области

За воскресенье, 2 августа, в Псковской области добавился лишь один заболевший коронавирусом. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня всего 1 новых случай при 14 выздоровевших. Даже учитывая, что на выходных тестов в сутки в два раза меньше, чем в будние дни, результат не может не радовать», - написал он.

Глава региона подчеркнул, что в активных очагах также спокойно.

Судя по приведенной статистике, единственный случай заболевания зафиксирован 2 августа в Великих Луках.

Согласно опубликованным Михаилом Ведерниковым данным, в Псковской области на текущий момент за все время наблюдений зафиксировано 3835 случаев заражения COVID-19. Количество выздоровевших – 2714 человек. Летальных случаев – 54.