Общество

14 выздоровевших от коронавируса зафиксировано за 2 августа в Пскове и области

В воскресенье, 2 августа, в Псковской области выздоровело 14 COVID-больных и зарегистрирован всего один случай заболевания коронавирусом.

Данные официально статистики, по традиции, опубликовал сегодня вечером на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Даже учитывая, что на выходных тестов в сутки в два раза меньше, чем в будние дни, результат не может не радовать. В активных очагах также спокойно», - отметил глава региона и обратился к жителям области с просьбой беречь свое здоровье.