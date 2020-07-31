Общество

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» открыл набор в группу просмотра и анализа снимков

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» открыл набор на обучение в группу просмотра и анализа снимков (ГПА). Об этом сообщается в официальных группах отряда в соцсетях.

«Мы - группа просмотра и анализа снимков. Мы - глаза отряда «ЛизаАлерт». Мы помогаем искать без вести пропавших, не выходя из дома. Нам не важно, в каком регионе пропал человек, мы готовы помочь каждому. Мы знаем, насколько важна и ответственная наша работа. И мы приглашаем тебя стать частью нашей дружной команды!» - написано в приглашении.

Чтобы стать частью ГПА «ЛизаАлерт» необходимы компьютер или ноутбук с экраном не менее 15 дюймов (планшет и телефон не подойдут), мышка (увеличение и уменьшение снимка, выделение интересующей области), хороший стабильный интернет, возможность долго рассматривать снимки на экране (один человек в среднем обрабатывает за час 30-50 снимков без последствий для глаз) и наличие свободного времени.

«Все перечисленные выше требования являются обязательными. Отбор курсантов строгий, отсев по результатам обучения тоже. К этому нужно отнестись с пониманием, ибо ответственность за результаты просмотра (а они персональные) очень высока. Без преувеличения можно сказать - в наших руках жизнь пропавшего человека», - подчеркнули в «ЛизаАлерт».

Желающих присоединиться просят заполнить анкету и дождаться приглашения. Количество мест ограничено, поэтому приглашение на обучение может прийти не сразу.

Обучение проходит офлайн в течение месяца в учебном чате в мессенджере Telegram.