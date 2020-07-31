Общество

Пушкиногорский район сохраняет лидерство в регионе по наименьшему числу заболевших COVID

Наименьшее число заболевших COVID по-прежнему фиксируется в Пушкиногорском районе. Таковы данные статистики, опубликованные на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Instagram.

В Пушкиногорском районе, по данным на 2 августа, зарегистрировано всего 11 случаев заболевания. Чуть больше - 13 и 17 соответственно - в Локнянском и Пустошкинском районах.

Наибольшее количество инфицированных фиксируется в Пскове и Великих Луках (1181 и 775 человек соответственно). Среди районов больше всего заболевших проживает в Псковском и Островском муниципалитетах - 312 и 273 человека.

Добавим, что в воскресенье, 2 августа, в Псковской области выздоровело 14 COVID-больных и зарегистрирован всего один случай заболевания коронавирусом.