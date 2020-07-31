Общество

Об открытии школ в сентябре рассказали в Минпросвещения

У министерства просвещения нет опасений по поводу открытия школ, в каждом учебном заведении в первые недели сентября будут присутствовать медработники, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает «Российская газета».

«Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. Но если эпидемиологическая ситуация в том или ином муниципалитете это сделать не позволит, то во главу угла будет ставиться здоровье детей, педагогов, родителей. Но на сегодня каких-то серьезных опасений у нас нет», — сказал Кравцов.

Министр просвещения отметил, что по договоренности с министерством здравоохранения в каждой школе в первые недели сентября будут присутствовать медицинские работники. «Мы договорились с министерством здравоохранения: в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить детей и учителей», — добавил глава ведомства.