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Общество

Дворовую территорию по улице Звездной отремонтировали за счет личных средств депутата

03.08.2020 11:10|ПсковКомментариев: 2

Жители дома №11 по улице Звездной в городе Пскове обратились к депутату Псковской городской думы Дмитрию Барабанову с просьбой отремонтировать дворовую территорию. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова. 

Данный двор не попал в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2020-й год. Жители жаловались, на разрушенное асфальтовое покрытие, глубокие ямы, в которых скапливается вода, торчащие корни деревьев. По словам жительницы дома Натальи Леоновой, даже здоровому взрослому человеку некомфортно было передвигаться по двору, не говоря уже о пожилых людях, родителях с колясками и детях. После дождя задача обойти огромные лужи и дойти до своего подъезда становилась настоящим испытанием.

«Из первого подъезда вышел мужчина с девочкой трех лет. Ребенок побежал, запнулся и упал в глубокую, около 15 см, лужу. Чудом удалось избежать травм» - сообщила Наталья Леонова.

Сквозной проезд через двор усугублял ситуацию, автомобилисты из соседних домов пользовались проездом, разбивая остатки покрытия и поднимая пыль. «Когда мы узнали, что наш двор не включен в программу ремонтов на этот год, обратились напрямую к Дмитрию Александровичу. Он пообещал помочь».

Двор был отремонтирован за счет личных средств депутата. Выполнен ямочный ремонт горячим асфальтом, привезено несколько машин земли для восстановления зеленой зоны, установлены бетонные блоки, перекрывающие сквозной проезд через двор.

По завершении ремонтных работ были доставлены саженцы цветов - кассеты с бегонией и бархатцами. Жильцы устроили субботник и посадили цветы, завершив благоустройство дворовой территории.

Напоминаем, депутат по округу №14 Дмитрий Барабанов принимает граждан в каждую вторую и четвёртую рабочую среду месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: улица Звездная, 12. Записаться на прием можно по телефонам: 61-14-14; 8-911-362-72-40.

 

Теги: #благоустройство #Гордума #благотворительность #ОМСУ #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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