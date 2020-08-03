Общество

Комиксы для безопасности детей выпустят в Псковской области

В рамках проекта «Ради жизни» выпустят серию печатных материалов по теме: «Безопасность детей» в целях профилактики несчастных случаев с детьми на дорогах, у водоемов, в лесу, на улице, в супермаркетах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОООМС «Дети – наше будущее».

Островское отделение «Особые дети могут» ПОООМС «Дети – наше будущее» уже начали подготовку к печати серии «книжек-малышек», иллюстрированных в виде комиксов.

Комиксы про Лисенка, которые в доступной форме рассказывают о том, как вести себя в сложной ситуации, создает юная художница Полина Яковлева. Эскизы к первой книжке уже готовы, началась работа над второй, - пояснила руководитель островского отделения «Особые дети могут» ПОООМС «Дети – наше будущее» Елена Климец.

«Мы планируем провести в детских садах игровые занятия с детьми, на которых расскажем о приключениях героев комиксов, а главное, о соблюдении мер предосторожности на дорогах, у водоемах и в других местах», - заключила Елена Климец.