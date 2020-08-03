Общество

Пскович выплатил долг в 615 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры

Житель Пскова погасил задолженность в 615 тысяч рублей, чтобы не лишиться квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФССП.

На исполнении в ОСП г. Пскова №1 находилось исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу взыскателя-юридического лица. Суд обязал должника выплатить взыскателю 615 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения судебного решения будет применен комплекс мер принудительного характера. Однако гражданин задолженность не выплатил.

В результате судебным приставом были вынесены постановления об обращении взыскания на доходы, о запрете на действия по регистрации имущества должника, а также наложен арест на имущество гражданина – квартиру, находящуюся у должника в собственности.

После этого должник осознал, что может лишиться своего имущества. Чтобы избежать этого, он оплатил весь свой долг в 615 тысяч рублей в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, арест с недвижимого имущества должника снят.