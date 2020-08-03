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Общество

ЕГЭ на 400 баллов в 2020 году сдали два человека

03.08.2020 13:30|ПсковКомментариев: 0

Выпускники 2020 года сдали Единый госэкзамен «как обычно», не хуже прошлогодних участников, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Азор Музаев в ходе пресс-конференции в понедельник. 

«Сдали как обычно. Несмотря на цифры, которые вы видите, результат по каждому предмету не позволяет нам делать вывод, что сдали лучше выпускники текущего года, в целом, или хуже», - заявил Музаев.

Согласно данным, представленным врио главы Рособрнадзора, ЕГЭ на 400 балов в этом году сдали два человека. Еще 26 выпускников сдали экзамены на 300 баллов,  533 участника - на 200 баллов, сообщает ТАСС.

«Результаты экзаменов, которые мы сейчас видим, абсолютно не отличаются от результатов экзаменов последних четырех лет», - подчеркнул он.

Объективность проведения Единого государственного экзамена в 2020 году не вызывает сомнений, все прошло штатно, отметил  Музаев.

«Вся статистика, обработанная нами, говорит о том, что экзамен прошел ровно, объективно, без каких-то манипуляций. И объективность экзамена не вызывает никаких сомнений», - сказал он.

По его словам, количество нарушителей на ЕГЭ снизилось на 30 процентов по сравнению с 2019 годом. С экзаменов было удалено 850 участников.

Ранее Музаев заявил, что следующий дополнительный период для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланирован на весну 2021 года. 

 

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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