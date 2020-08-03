Общество

Стало известно, когда начнется серийный выпуск первой в России вакцины от коронавируса

Три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в стране вакцины от коронавируса, заявил министр промышленности и торговли России Денис Манутуров.

По его словам, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи «работает по серийному производству с тремя предприятиями с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях», сообщает «Парламентская газета».

«Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство», — заявил глава Минпромторга.