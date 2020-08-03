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Общество

В Минтруде назвали сумму выплат соцработникам за время пандемии COVID-19

03.08.2020 13:46|ПсковКомментариев: 0

Сумма выплат соцработникам за работу в период пандемии коронавируса превысила восемь миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты. 

«За работу в период пандемии работникам социальных учреждений произведено свыше 282 тысяч выплат на общую сумму порядка 8 миллиардов рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали во время пандемии в сменном режиме, предполагающем проживание работников в организации на протяжении смены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что более трех тысяч выплат получили врачи, порядка 50 тысяч - средний медперсонал, 49 тысяч - социальные и педагогические работники. Однако наибольшее число выплат получили сотрудники из числа младшего медперсонала (95 тысяч) и технические работники (85 тысяч), сообщает РИА «Новости».

За работу в соцучреждениях в течение двух недель в условиях карантина врачи дополнительно получают 40 тысяч рублей за каждую такую смену. Если они оказывают помощь инфицированным, то доплата составляет 60 тысяч. В свою очередь, соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 и 35 тысяч рублей соответственно, а младший медперсонал - по 15 и 20 тысяч рублей. Технический же персонал - по 10 и 15 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что всего на стимулирующие выплаты соцработникам из федерального бюджета выделили 11,27 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что порядка 3,6 млрд рублей дополнительно направят на специальные выплаты работникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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