Порхович незаконно зарегистрировал в своем доме трех граждан Узбекистана

В России упростили оформление пособия на детей

Реконструкцией водяной мельницы, построенной без единого гвоздя, занимается псковский мастер

Андрей Корнев о мерах господдержки и депутатской работе в условиях пандемии

Скончалась тяжелобольная девочка, средства на лечение которой собирали жители Псковской области

В Петрозаводске установлен памятный знак в честь десантника 6-й роты

Превышение скорости привело к ДТП в Куньинском районе. ФОТО

Тепло и без осадков обещают завтра в Псковской области

Илья Мокрый: храмы Пскова и области в память о почитаемом святом

Пандемия коронавируса продлится еще долго, заявили в ВОЗ

Во дворах на дальнем Завеличье меняют старые трубы водоснабжения на современные

О вандализме в Псковском кремле рассказал председатель регионального комитета по защите памятников

Пожарно-спасательные подразделения участвовали в ликвидации ДТП в Порховском районе