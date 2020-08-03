Порхович незаконно зарегистрировал в своем доме трех граждан Узбекистана

Порхович незаконно зарегистрировал в доме граждан Узбекистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По имеющимся сведениям, в Порхове в доме №40а по улице Новая 43-летний не работающий местный житель осуществил фиктивную регистрацию трех граждан Республики Узбекистан. Он дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.
Полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.