Общество

В следующем году будут праздновать тысячелетие Усвят

Представлен проект программы мероприятий празднования тысячелетия первого упоминания в летописи Усвят. Она рассчитана на три дня и включает в себя большое количество событий, в число которых также входят традиционный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой и историческая реконструкция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

В Усвятах состоялось выездное заседание рабочей группы по подготовке празднования тысячелетия первого упоминания поселка в летописи. Юбилейную дату Усвяты отпразднуют в 2021 году. Участие в совещании приняли глава муниципалитета Дмитрий Петров, председатель комитета по культуре Жанна Малышева, представители комитета по охране объектов культурного наследия и специалисты районной власти.

По итогам заседания для рабочих групп, сформированных для подготовки праздника, были обозначены ряд задач. Так, будет проработан вопрос информационного освещения мероприятий, программа праздничных мероприятий будет окончательно доработана, дополнительно специалисты составят схему праздничных пространств.

Участники выездного заседания также обсудили вопросы сохранения и дальнейшего использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом Родзянко». Руководитель муниципалитета Дмитрий Петров представил проект обустройства в здании усадьбы многофункционального культурно-образовательного и музейно-экскурсионного центра «Усвято». Подобный объект, по словам главы района, позволит дать новый импульс развитию муниципалитета и поселка, разнообразить воспитательную работу с подрастающим поколением, а также привлечь туристов. Участники совещания положительно оценили представленные предложения по развитию усадьбы.

Смотрите также Глава Усвятского района: Мы приведем в порядок поселок к тысячелетнему юбилею

Осенью для координации работы в части подготовки к празднованию тысячелетия первого упоминания поселка Усвяты в летописи планируется провести заседание регионального организационного комитета.